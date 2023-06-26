I Centisti di Paternò - 2023
OPPURE VIA WHATSAPP AL 393 950477 (indicando dati anagrafici, scuola , email e AUTORIZZANDO ALLA PUBBLICAZIONE)
1) L'iniziativa prevede la pubblicazione della foto del centista.
2) Lo spazio riservato a tale iniziativa sarà, un foto della dimensione di 300 x 250 pixel
all'interno dell'home del sito www.95047.it
3) La pubblicazione della foto sarà effettuata entro 2 giorni dalla ricezione, senza
nessun preavviso
4) L'inserzionista e' responsabile in prima persona per la pubblicazione delle foto(comprese, ma
non solo, le immagini in esso contenute), L'inserzionista solleva questo sito da ogni responsabilità'
diretta e indiretta riguardante danni materiali o morali causati a terzi dalla propria pubblicazione e
dichiara di risponderne personalmente civilmente e penalmente..
6) L'amministratore di questo sito si riserva la facoltà' di respingere/modificare una pubblicazione
ritenuta, a suo insindacabile giudizio, NON conforme, nonché' di richiedere all'inserzionista le
necessarie documentazioni che attestano l'originala' dei materiali, la validità' dei diritti di
autore/copyright ed il consenso scritto delle persone eventualmente.
8)L'amministratore di questo sito NON riconosce alcun tipo di rimborso per la mancata
pubblicazione da lui ritenuti NON conformi.
9) L'inserzionista dichiara di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il presente
regolamento, nonche' di essere pronto a risarcire ogni eventuale danno subito da questo sito in
seguito alla pubblicazione dei materiali da lui forniti.
11) L'inserzionista e' responsabile della correttezza/veridicita' delle proprie pubblicazioni.
12) Con L’INVIO, garantisco la veridicità’ dei dati forniti e, in riferimento al D.Lgs.n.196/2003
sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all’intero trattamento dei dati inseriti e
dichiaro di aver preso visione delle informazioni che seguono. Ai sensi del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali Ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Cartocopyservice.,
titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni. I dati personali conferiti con ogni mezzo
(ad es. la compilazione del modulo elettronico, sms, mail, o social, ecc.) verranno conservati e
utilizzati dal titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per
ogni trattamento previsto dal D. Lgs. n. 196/2003