I CENTISTI DI PATERNO' 2025 . AGG

I CENTISTI DI PATERNÒ – 2025GIUSEPPE EMANUELE AURELIANOLiceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. AsGIORGIA TRIPOLIIstituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°AT – 100/100 e LodeFRANCES...

11 luglio 2025 14:43
I CENTISTI DI PATERNO' 2025 . AGG -
News
I CENTISTI DI PATERNÒ – 2025

GIUSEPPE EMANUELE AURELIANO
Liceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. As

GIORGIA TRIPOLI
Istituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°AT – 100/100 e Lode

FRANCESCO MANUEL PIO ATTANASIO
Istituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°B AFM

FATIMA KHOURIGUI
Liceo "F. De Sanctis" – 5° CP

GIULIA LIGRESTI
Liceo Statale "F. De Sanctis" – 5° CP

GINEVRA PLATANIA
Liceo "F. De Sanctis" – 5° AS

ANTONINO BONAVENTURA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5ªA 100/100

DARILA PRIVITERA
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” Paternò (CT)

SCANDURA SALVATORE
Liceo Scientifico "Enrico Fermi" Classe 5^A ordinario 100/100centesimi

ALESSANDRA BASILE
Liceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. BP

FABIO PIO ASERO
ITE G. Russo 5A SIA (CT)

VITTORIA PULEO
Istituto De Sanctis 5cp

GIULIA NIBALI
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5A. 100 e LODE

YASMINE KHOURIGUI
Istituto De Sanctis 5Bp

CARMELO GUGLIELMINO
Liceo Artistico Mario rapisardi classe 5ªL

RICCARDO FALLICA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5A, 100 e lode

ALESSANDRA SANFILIPPO
Liceo scientifico vittorio Emanuele patti Classe V B scientifico tradizionale

MARTINA GRAZIA AMODEO
Istituto F. De Santis 5DL 100/100esimi e lode

SIMONE LOPEZ
Istituto alberghiero Rocco Chinnici sezione 5D

CORALLO GIUSEPPE MARIO
Liceo “F. De Sanctis” 5DL 100 e Lode

JENNIFER SABRINA BRUNO
ISTITUTO TECNICO GIOACCHINO RUSSO, 5A AFM

MARTINA BORZI'
Liceo artistico statale M.M.LAZZARO classe quinta, sezione S

ANTONA GRASSO
Liceo scientifico Enrico Fermi 5B

SIMONA SARPIETRO
Liceo scientifico Enrico Fermi

CORINNE SARPIETRO
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5B

FEDERICA CORALLO
Istituto tecnico Gioacchino russo, 5BT 100 e lode

SERENA CULLETTA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5DT

GIORGIA NARDA
Istituto tecnico gioacchino russo 5 B turismo

CHIARA DI MARTINO
Liceo scientifico Enrico Fermi 5B, 100 e Lode

DESIREÈ CALTABIANO
Liceo F. De Sanctis 5AP

MIRIANA CAMBRIA
Liceo Linguistico F. De Sanctis classe 5CL

MARIA RITA IAQUINANGELO
Liceo Linguistico e Scienze Umane “F. De Sanctis” - 5° CL 100 e lode

BIAGIO MOTTA
Liceo Scientifico E.Fermi, Classe 5 BT e lode

SARA PALUMBO
Liceo classico "M.Rapisardi", 5A

VIRGINIA GLORIA MORINAI
Liceo Classico Mario Rapisardi, 5A

GIORGIA ANICITO
Liceo Linguistico

ALESSIO PUGLISI
Ist. Tecnico Industriale "G. Ferraris" Belpasso - 5^A Elettronica - 100/100

SOFIA PARISI
Liceo Classico "Mario Rapisardi" classe 5A

AGNESE CARTALEMI
Liceo classico M. Rapisardi V A

MATTEO GIANPAOLO FICHERA
Liceo scientifico Fermi di Paternò, 5^B ordinario

FRANCESCA MARTINA MOTTA
Liceo artistico statale "M. M. Lazzaro" Catania 5ª A 100 e lode

SAMANTHA COSTANZO
liceo classico mario rapisardi, V A

PROSPERO SAVOCA
Liceo Classico “Mario Rapisardi”, Paternò, V A

PENNISI PAOLA
Liceo scientifico " E.Fermi" 5 ^ C Ordinario 100 e lode

