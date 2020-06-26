95047

I CENTISTI PATERNESI 2020

26 giugno 2020 20:43
MARTINA LAUDANI Liceo delle Scienze umane F. De Sanctis - 5BP
MARTINA RITA PRIVITERA - Liceo dell Scienze Umane - F.De Sanctis - 5BP
BEATRICE LUCIA FRANCESCA VIRGILLITO Liceo Linguistico Francesco de Sanctis Classe 5°EL
ELENA PREZZAVENTOLiceo delle Scienze Umane F. De Sanctis 5°BS
CALIO' LUCIOI.T.E. Russo - Sez. 5A afm
MICHELE CUFFARILiceo Scientifico Enrico Fermi, 5AT
ROSARIO ANDREA BRUNO Liceo Scientifico Enrico Fermi 5AT
ILENIA CARMEN CORRENTI Liceo Linguistico "F. De Sanctis" classe VDL
SAMANTHA ISAIAITE G.Russo 5A SIA
VIVIANA FURNARILiceo Scientifico Enrico Fermi - 5A 
FOTI CUZZOLA SAMUELEI.T.E RUSSO 5B SIA
SHARON CELIAI.T.E. G.RUSSO classe 5°AT
JESSICA PARATOREIstituto Tecnico Economico Gioacchino Russo5º B turismo
