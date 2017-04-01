I CINESI NON HANNO TROVATO LA STRADA DI PATERNO' - I PESCI SI

Abbiamo fatto leva su un luogo simbolo di Paternò, per mettere a segno il Pesce d'Aprile 2017. Le Salinelle sono un patrimonio di tutta la città e vanno migliorate e salvaguardate. Un pesce che in tan...

Abbiamo fatto leva su un luogo simbolo di Paternò, per mettere a segno il Pesce d'Aprile 2017. Le Salinelle sono un patrimonio di tutta la città e vanno migliorate e salvaguardate. Un pesce che in tanti hanno capito, ma anche molto discusso e commentato. Vi diciamo grazie della partecipazione e per scherzare un poco prima dell'immersione della campagna elettorale, che si preannuncia molto combattuta e di grande spessore. Abbiamo voluto darvi un attimo di goliardia ed ilarità che speriamo vi abbia strappato un sorriso. Anche da questo scherzo nasce uno spunto per tutti i candidati. Vi invitiamo a riflettere e a capire come risolvere i problemi di una città che ultimamente è rimasta al palo, per vari motivi. Abbiate a cuore Paternò e i suoi abitanti cercando sbocchi economici e migliorativi di un territorio unico, e proprio le Salinelle potrebbero essere il punto di partenza per la rinascita di Paternò.