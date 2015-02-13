I Club service di Paternò a sostegno dei seminaristi dell'arcidiocesi

L’iniziativa è stata sposata da Lions, Leo, Ammi, Rotary, Fidapa e Kiwanis

95047.it Un ringraziamento sentito quello rivolto dall’arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina ai Clubs-service paternesi che insieme hanno voluto donare un contributo economico a favore dei giovani del seminario catanese. L’iniziativa sposata da Lions, Leo, Ammi, Rotary, Fidapa e Kiwanis per sostenere il cammino a volte insidioso dei seminaristi spesso in difficoltà per mantenere e portare avanti gli studi. Ed in quest’ottica si inquadra il senso dell'atto di generosità dei Clubs in questione, che hanno così voluto concretizzare l’idea del “servizio” a favore della comunità, spingendosi stavolta un pò più in la del perimetro paternese. L’incontro è avvenuto nella sede dell’arcidiocesi catanese: un appuntamento che si è trasformato anche in un momento di riflessione sul senso più profondo della vocazione.

“Quando la vocazione chiama, bisogna rispondere: sia che si tratti di sacerdozio, sia che si venga chiamati all’idea di servizio a compiere i doveri di marito, moglie, figlio. Ognuno serve a Dio, ogni vita è un dono”. Così monsignor Salvatore Gristina.