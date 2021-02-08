I DATI AGGIORNATI AD OGGI COVID A PATERNO' IN SICILIA ED ITALIA

A Paternò i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 127 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 199.DATI SICILIASono 478 i nuovi positi...

A Paternò i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 127 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 199.

DATI SICILIA

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.446 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,1%: il tasso continua la discesa che si era già registrata ieri. La regione è sesta nel numero di nuovi contagi.

Le vittime sono 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.704.

Il numero degli attualmente positivi è 38.932, con un decremento di 77 casi rispetto a ieri. I guariti sono 533. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.373, 3 in meno rispetto a ieri; ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 181, tre in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 137 casi, Catania 107, Messina 117, Trapani 21, Siracusa 55, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 6, Enna 4.

DATI ITALIA

Oggi sono stati 7.970 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 307 morti. I tamponi effettuati sono stati 144.270, con un indice di positività di 5,5%. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 11.641 e i morti 270. Le vittime ufficiali salgono a 91.580, mentre i casi totali sono ora 2.644.707. Gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (+15.082), mentre in isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone, in calo di 7.717 unità.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.