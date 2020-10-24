I DATI DEL 24 OTTOBRE 2020: IN SICILIA 886 NUOVI POSITIVI, 19644 IL DATO ITALIA
Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Sabato 24 Ottobre, in merito all’emergenza Coronavirus.
Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 637.158, su 452.738 persone: di queste sono risultate positive 16.202 (+886). Attualmente sono contagiate 9.889 persone, 5.896 (+124) sono guarite e 417 decedute (+9). Degli attuali 9.889 positivi, 606 (+13) pazienti sono ricoverati – di cui 90 (+1) in terapia intensiva – mentre 9.193 (+739) sono in isolamento domiciliare
I DATI PER PROVINCIA
- CATANIA 276
- PALERMO 258
- RAGUSA 102
- TRAPANI 96
- AGRIGENTO 55
- MESSINA 48
- SIRACUSA 37
- ENNA 7
- CALTANISSETTA 7
Sono 19.644 nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 151 morti, che portano il totale a 37.210 dall'inizio dell'emergenza.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 19.644 contagiati
• 151 morti
• 2309 guariti
+79 terapie intensive | +738 ricoveri
177.669 tamponi
Tasso di positività: 11,1% (+0,5%)