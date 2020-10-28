I DATI DEL 28 OTTOBRE 2020:708 NUOVI CASI E 10 MORTI IN SICILIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, mercoledì 28 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, mercoledì 28 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 708 e il totale da inizio epidemia sale così a 19.033.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.499. Attualmente positive sono 12.188 persone, con un’aumento di 454 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Dieci nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 459.

I guariti ammontano invece a 6.386, 244 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 787 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 111 persone sono in terapia intensiva (+8).

ITALIA

Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi. Sono 205 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 198.952 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1536, con un incremento di 125 unità. In particolare, i nuovi contagi in Lombardia 7558. In Piemonte sono 2827 e in Campania 2427.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 24.991 contagiati

• 205 morti

• 3416 guariti

+125 terapie intensive | +1026 ricoveri

198.952 tamponi

Tasso di positività: 12,6% (-0,1%)