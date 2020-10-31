I DATI DEL 31 OTTOBRE 2020: 952 NUOVI CASI E 18 MORTI IN SICILIA, IN AUMENTO NEL RESTO
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, sabato 31 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 952 e il totale da inizio epidemia sale così a 21.758.
DATI PER PROVINCIA
PALERMO 347
RAGUSA 115
CATANIA 108
TRAPANI 102
MESSINA 101
ENNA 66
CALTANISSETTA 54
AGRIGENTO 44
SIRACUSA 15
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.106. Attualmente positive sono 14.442 persone, con un’aumento di 878 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Diciotto nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 502.
I guariti ammontano invece a 6.814, 56 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 962 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 122 persone sono in terapia intensiva (+5).
DATO ITALIA
Sono 31.758 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 297 morti, che portano il totale a 38.618 dall'inizio dell'emergenza.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 31.758 contagiati
• 297 morti
• 5859 guariti
+97 terapie intensive | +972 ricoveri
215.886 tamponi
Tasso di positività: 14,7% (+0,3%)
Convocata riunione urgente del Cts alle 18.