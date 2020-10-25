I DATI DELLA SICILIA DEL 25 OTTOBRE: 695 NUOVI CASI E 11 MORTI, 227 SONO NEL CATANESE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, domenica 25 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, domenica 25 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 695 e il totale da inizio epidemia sale così a 16.897.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.193.

DATI PER PROVINCIA

227 CATANIA

194 PALERMO

98 RAGUSA

52 MESSINA

46 CALTANISSETTA

28 AGRIGENTO

21 ENNA

15 SIRACUSA

14 TRAPANI

Attualmente positive sono 10.555 persone, con un’aumento di 666 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 428.

I guariti ammontano invece a 5.914, 18 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 642 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 95 persone sono in terapia intensiva (+5).

I dati in Italia

Nuovo balzo dei contagi per Covid che per la prima volta da inizio emergenza superano quota 20mila in un giorno: sono 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri. In calo invece l'incremento del numero delle vittime:128nelle ultime 24 ore (ieri erano 151) che portano il totale a 37.338.

2.086, i pazienti guariti, 1.208 i ricoveri in terapia intensiva, (+80).

5.762 nuovi casi in Lombardia, 2.590 in Campania.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 21.273 contagiati

• 128 morti

• 2086 guariti

+80 terapie intensive | +719 ricoveri

161.880 tamponi

Tasso di positività: 13,1% (+2,1%)