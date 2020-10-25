I DATI DELLA SICILIA DEL 25 OTTOBRE: 695 NUOVI CASI E 11 MORTI, 227 SONO NEL CATANESE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, domenica 25 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 695 e il totale da inizio epidemia sale così a 16.897.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.193.
DATI PER PROVINCIA
- 227 CATANIA
- 194 PALERMO
- 98 RAGUSA
- 52 MESSINA
- 46 CALTANISSETTA
- 28 AGRIGENTO
- 21 ENNA
- 15 SIRACUSA
- 14 TRAPANI
Attualmente positive sono 10.555 persone, con un’aumento di 666 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 428.
I guariti ammontano invece a 5.914, 18 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 642 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 95 persone sono in terapia intensiva (+5).
I dati in Italia
Nuovo balzo dei contagi per Covid che per la prima volta da inizio emergenza superano quota 20mila in un giorno: sono 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri. In calo invece l'incremento del numero delle vittime:128nelle ultime 24 ore (ieri erano 151) che portano il totale a 37.338.
2.086, i pazienti guariti, 1.208 i ricoveri in terapia intensiva, (+80).
5.762 nuovi casi in Lombardia, 2.590 in Campania.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 21.273 contagiati
• 128 morti
• 2086 guariti
+80 terapie intensive | +719 ricoveri
161.880 tamponi
Tasso di positività: 13,1% (+2,1%)