I DATI DI OGGI, 02 NOVEMBRE 2020: 1024 NUOVI POSITIVI E 18 DECESSI IN SICILIA

Sono 1024 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8034 tamponi effettuati, in leggero diminuzione rispetto ieri; 18 i decessi, che portano il totale a 536. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. Di questi 1.121 sono i ricoverati: 1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva con un incremento di venti ricoveri.

DATI PER PROVINCIA

CATANIA 258

RAGUSA 249

PALERMO 209

SIRACUSA 174

MESSINA 92

CALTANISSETTA 19

TRAPANI 15

AGRIGENTO 8

ITALIA:

Sono 22.253 i nuovi contagi di coronavirus resi noti oggi in Italia, secondo il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 morti, che portano il totale a 39.059 dall'inizio dell'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 22.253 contagiati

• 233 morti

• 3637 guariti

+83 terapie intensive | +938 ricoveri

135.731 tamponi

Tasso di positività: 16,4% (+0,1%)