I DATI DI OGGI, 02 NOVEMBRE 2020: 1024 NUOVI POSITIVI E 18 DECESSI IN SICILIA
Sono 1024 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8034 tamponi effettuati, in leggero diminuzione rispetto ieri; 18 i decessi, che portano il totale a 536. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. Di questi 1.121 sono i ricoverati: 1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva con un incremento di venti ricoveri.
DATI PER PROVINCIA
CATANIA 258
RAGUSA 249
PALERMO 209
SIRACUSA 174
MESSINA 92
CALTANISSETTA 19
TRAPANI 15
AGRIGENTO 8
ITALIA:
Sono 22.253 i nuovi contagi di coronavirus resi noti oggi in Italia, secondo il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 morti, che portano il totale a 39.059 dall'inizio dell'epidemia.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 22.253 contagiati
• 233 morti
• 3637 guariti
+83 terapie intensive | +938 ricoveri
135.731 tamponi
Tasso di positività: 16,4% (+0,1%)