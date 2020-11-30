I DATI DI OGGI 30 NOVEMBRE: 1138 NUOVI POSITIVI E 49 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.138 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.602 tamponi effettuati. Sono 49 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.555Con i nuovi casi sal...

Sono 1.138 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.602 tamponi effettuati. Sono 49 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.555

Con i nuovi casi salgono a 40.624 gli attuali positivi con un incremento di 140 Di questi 1763 sono i ricoverati: 1.547 (+25 rispetto ad ieri) pazienti in regime ordinario e 226 (-15 rispetto ad ieri) in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.851 persone. I guariti sono 949.

Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 288, Catania 503, Messina 98, Ragusa 73 Trapani 7, Siracusa 30, Agrigento 72, Caltanissetta 43, Enna 24.

DATI ITALIA

Sono 16.377 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 672 morti che portano il totale a 55.576 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.377 contagiati

• 672 morti

• 23004 guariti

-9 terapie intensive | +308 ricoveri

130.524 tamponi

Tasso di positività: 12,5% (+0,9%)