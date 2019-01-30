I FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO DEI GIOVANI, IL PROGRAMMA

Messaggio del Parroco Sac. Maurizio PagliaroCarissimi, con gioia ci prepariamo a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, che da sempre rappresentano un particolare momento di aggregazi...

Messaggio del Parroco Sac. Maurizio Pagliaro

Carissimi, con gioia ci prepariamo a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, che da sempre rappresentano un particolare momento di aggregazione e di preghiera per tutta la nostra comunità parrocchiale.

I festeggiamenti di quest’anno ci aiuteranno a riflettere sulla “Santità” come il fine di ogni cristiano, che deve essere preceduta dalla “Conversione” dei nostri cuori.

L’edizione di quest’anno sarà impreziosita da alcune iniziative culturali, sportive e folkloristiche organizzate dai vari organismi parrocchiali, per permettere a tutti i fedeli di far festa.

San Giovanni Bosco ci aiuti ad incarnare il Vangelo, dando il nostro contributo ad edificare il Regno di Dio. Buona festa a tutti.

PROGRAMMA

Giovedì 31 Gennaio

Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Alfio Lipera, parroco della comunità “S. Bernadetta” in Lineri - Misterbianco con la partecipazione delle scolaresche del: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” e Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi”

Ore 16,00: Sfilata per le vie della parrocchia del gruppo di Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò

Ore 17,30: Recita del S. Rosario

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta

Ore 19,00: L’esibizione del gruppo Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò e uno spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta “Fuochi SRL” dei F.lli Chiarenza di Belpasso, concluderanno questo giorno solenne.

Venerdì 1 Febbraio

Ore 17,30: Recita del S. Rosario

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica animata dai partecipanti al “2° Trofeo S. Giovanni Bosco”.

Ore 19,30: Nel campo dell’oratorio parrocchiale finali 3-4 posto e 1-2 posto

Sabato 2 Febbraio - Chiusura dei Festeggiamenti

Festa della presentazione del Signore

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa

Ore 18,00: Presso il Cortile parrocchiale “Benedizione delle Candele”. In processione ci recheremo presso la chiesa per la celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac. Mons. Salvatore Genchi, Vicario Generale della Diocesi di Catania. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti saranno curati dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta

Ore 19,30: 2ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”. Parteciperanno le corali:

1. Corale: “Corale Canticum Vitae” di Belpasso diretta dal M° Salvatore Signorello

2. Corale: “Coro “San Michele” della parrocchia S. Michele Arcangelo di Paternò diretta dal M° Salvatore Sambataro

3. Corale: Piccolo coro “Maria Ausiliatrice” curato da Denise Fazio e Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate

- Dal 15 Gennaio al 01 Febbraio, presso il cortile dell’Oratorio: 2° “Trofeo S. Giovanni Bosco”, torneo di calcetto interparrocchiale. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

- L’illuminazione sarà curata dalla ditta “EuroLux” di S. Giovanni La Punta.

Il seguente programma potrà subire delle modifiche.

Il Comitato per i festeggiamenti Il Parroco

Sig. Mario Consalvo Sac. Maurizio Pagliaro