I FLASH MOB DI OGGI: ALLE 18 TUTTI A CANTARE "IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU", ALLE 20 "APPLAUSI E LUCI"

Se venerdì alle 13 si è cantato l’Inno di Mameli e ieri, sabato, gli italiani hanno intanto “Azzurro” di Adriano Celentano, la canzone in programma per oggi, per allietare e distrarre tutti quelli bloccati in casa, è “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.

Appuntamento, come sempre, alle ore 18 in balcone, per trascorrere qualche minuto di spensieratezza in questo difficile periodo.

Per il secondo flash-mob bisogna attendere il calare della sera. L'idea viene da Matera, dove i cittadini hanno creato un evento tramite social network chiamato "Applausi e luci per Matera", ma è facile immaginare che l'esempio verrà seguito da tante altre città italiane.

Le regole sono semplici: alle ore 20 in punto, tutte le luci di casa andranno spente e ci si affaccerà alle finestre con una torcia o una candela, lasciandosi andare a un lungo applauso collettivo.

Questo il testo:

Chi vive in baracca, chi suda il salario

Chi ama l’amore e i sogni di gloria

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio

Chi vuole l’aumento, chi gioca a Sanremo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia

Chi trova scontato, chi come ha trovato

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi gioca coi fili chi ha fatto l’indiano

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

(Ma il cielo è sempre più blu)

Chi è assicurato, chi è stato multato

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia

Chi è morto di invidia o di gelosia

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone

Chi grida “al ladro!”, chi ha l’antifurto

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri

Chi reagisce d’istinto, chi ha perso, chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi cambia la barca, felice e contento

Chi come ha trovato, chi tutto sommato

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo

Chi è stato multato, chi odia i terroni

Chi canta Prévert, chi copia Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia

Chi è morto d’invidia o di gelosia

Chi legge la mano, chi vende amuleti

Chi scrive poesie, chi tira le reti

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere

Na na na na na na na na na na

(Ma il cielo è sempre più blu)