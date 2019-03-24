I GIOVANI PATERNESI DELLA LEGA HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE POLITICA
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
Ieri i Giovani Paternesi della Lega hanno partecipato al Corso di Formazione Politica organizzato dalla Lega Giovani Sicilia Orientale:"Populismo e Sovranismo nell'età della globalizzazione"
La Lega Salvini Premier Paternò è lieta di vedere crescere la Lega Giovani Paternese sulle ali della formazione.
Siamo certi di potere guardare insieme il futuro da una prospettiva positiva e molto propositiva.
Vito Palumbo Responsabile Enti Locali Paternò dichiara:
"Vogliamo vedere una Giovane classe dirigente impegnarsi, con tanta voglia di fare training su temi che affronteremo INSIEME nelle sfide che il futuro prossimo ci riserva. Inoltre mi preme sottolineare il lavoro egregio di Alessandro Lipera , Giorgia Urzì e Marco Ruscifina, riferimenti della Lega Giovani e protagonisti nella fondazione di una classe dirigente nuova, preparata e competente"
Conclude la Dott. Lucia Magnano Vice Responsabile Enti Locali Paternò:
"Siamo molto soddisfatti della partecipazione ampia dei Giovani a questo progetto. Continua con successo la nostra azione di radicamento sul territorio. Non ci fermiamo, per questo lavoriamo per aggregare componenti importanti al fine di fare grande la squadra