I GIOVANI PATERNESI DELLA LEGA HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE POLITICA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Ieri i Giovani Paternesi della Lega hanno partecipato al Corso di Formazione Politica organizzato dalla Lega Giovani Sicilia Orientale:"Populismo e Sovranismo nell'età della g...

A cura di Redazione 24 marzo 2019 12:27

Condividi