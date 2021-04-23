"I GIOVANI VACCINATI CON DUE DOSI POSSONO INCONTRARSI SENZA MASCHERINA", DICONO ALL'EMA

Come stabilito in un parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), quando “i soggetti giovani si incontrano tra di loro, se sono vaccinati con due dosi, non c’è la...

Come stabilito in un parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), quando “i soggetti giovani si incontrano tra di loro, se sono vaccinati con due dosi, non c’è la necessità di usare la mascherina”. Lo ha reso noto una fonte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) che segue il dossier della strategia vaccinale Ue.

“I dati di Israele - ha spiegato la fonte - mostrano che i vaccini mRna hanno un ottimo livello di protezione dall’infezione e quindi alla luce di ciò è comprensibile e sono d’accordo con la posizione dell’Ecdc”. “Questo è quello che ci aspettiamo che succeda in futuro su larga scala, ovvero che la maggior parte della popolazione europea venga vaccinata cosicché tra vaccinati non c’è più bisogno di avere sempre la mascherina”, ha precisato la fonte.

“Poi è chiaro che ci sono delle incertezze e che queste sono delle posizioni iniziali. Abbiamo bisogno di più dati per confermarle”, ha concluso la fonte dell’Ema.