I LADRI NON SI FERMANO NEANCHE CON IL CORONAVIRUS, RUBATI CAVI ALL'INTERNO DELLA PISCINA

I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.Il fatto è accaduto la notte tra 18 e il 19 Marzo , ignoti  hanno rubato dei cavi all'interno della piscina comunale.A farne la...

20 marzo 2020 10:24
News
I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.

Il fatto è accaduto la notte tra 18 e il 19 Marzo , ignoti  hanno rubato dei cavi all'interno della piscina comunale.

A farne la scoperta è stato il gestore dell’impianto..

Ignoti hanno portato via i cavi di rame dell’illuminazione generale, che comprende il riscaldamento della stessa piscina e l’illuminazione dell’impianto mandando in tilt totalmente tutta la struttura sportiva. Al momento non è stato quantificato il danno.

I carabinieri della locale Stazione, hanno avviato le indagini per capire chi fossero gli autori.

