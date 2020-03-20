I LADRI NON SI FERMANO NEANCHE CON IL CORONAVIRUS, RUBATI CAVI ALL'INTERNO DELLA PISCINA
I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.
Il fatto è accaduto la notte tra 18 e il 19 Marzo , ignoti hanno rubato dei cavi all'interno della piscina comunale.
A farne la scoperta è stato il gestore dell’impianto..
Ignoti hanno portato via i cavi di rame dell’illuminazione generale, che comprende il riscaldamento della stessa piscina e l’illuminazione dell’impianto mandando in tilt totalmente tutta la struttura sportiva. Al momento non è stato quantificato il danno.
I carabinieri della locale Stazione, hanno avviato le indagini per capire chi fossero gli autori.