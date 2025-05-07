I LETTORI DENUNCIANO MALFUNZIONAMENTI NEL TIMER DELL'ILLUMINAZIONE A PATERNÒ: LUCI ACCESE DOPO LE 22:00 E FINO A TARDI AL MATTINO IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ

Numerosi cittadini stanno segnalando una grave interruzione del servizio di illuminazione pubblica nelle zone di Corso Sicilia, Via Sardegna e nelle aree limitrofe, che perdura ormai da due giorni.In...

Numerosi cittadini stanno segnalando una grave interruzione del servizio di illuminazione pubblica nelle zone di Corso Sicilia, Via Sardegna e nelle aree limitrofe, che perdura ormai da due giorni.

In queste zone, i residenti si trovano a dover fare i conti con l'assenza di illuminazione pubblica da due sere consecutive, creando disagi non solo in termini di sicurezza, ma anche nella vita quotidiana. L’assenza di luce, soprattutto nelle ore serali, sta suscitando preoccupazione, in particolare in quartieri ad alta densità abitativa, dove la scarsa visibilità può risultare particolarmente rischiosa.

Alcuni lettori segnalano che da diversi giorni l'illuminazione si accende con notevole ritardo, non prima delle ore 22:00, mentre la mattina rimane accesa fino a circa le 11:00. Questo comporta il sospetto che ci sia un problema con il timer del sistema di illuminazione, che potrebbe non funzionare correttamente.

Ad oggi, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dei responsabili del servizio di illuminazione, né spiegazioni su come si intenda risolvere il problema.

I cittadini si chiedono se la causa del disservizio sia un guasto tecnico o se dipenda da problematiche organizzative. In ogni caso, la speranza è che vengano adottati interventi tempestivi per ripristinare la normalità e risolvere definitivamente la situazione.

In attesa di risposte ufficiali, ricordiamo che il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, attivo dal 1° luglio, è stato affidato alla società Gemmo Spa tramite una convenzione Consip. Pertanto, ogni cittadino che riscontri un guasto all'illuminazione nella propria via o zona può segnalarlo chiamando il numero verde 800.33.99.29, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

I passaggi per segnalare il guasto sono semplici:

Leggere il numero identificativo del sostegno o del punto luce guasto. Se il numero non è leggibile, verificare il numero civico della via più vicina al guasto. Contattare il numero verde 800.33.99.29, fornendo all’operatore il tipo di guasto, la via e il numero del punto luce o il numero civico più vicino al guasto, e lasciare un recapito telefonico per eventuali chiarimenti.

Nel frattempo, i residenti sono invitati a segnalare qualsiasi disagio o situazione di emergenza alle forze dell'ordine o ai numeri di assistenza comunale, per garantire la sicurezza di tutti.

L'amministrazione locale dovrà affrontare con urgenza questi disservizi per evitare che il problema continui a persistere, assicurando così il rapido ripristino del servizio di illuminazione pubblica.