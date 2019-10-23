I NAS CHIUDONO LA MENSA DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DEI VIGILI DEL FUOCO. IL SINDACATO PREANNUNCIA LO STATO D’AGITAZIONE

Nas di Catania hanno chiuso la mensa aeroportuale dei Vigili del Fuoco. Lo comunica il sindacato USB con una nota diffusa nel pomeriggio“Stamane i Nas ed il personale della Sanità Aerea hanno compiuto...

Nas di Catania hanno chiuso la mensa aeroportuale dei Vigili del Fuoco. Lo comunica il sindacato USB con una nota diffusa nel pomeriggio

“Stamane i Nas ed il personale della Sanità Aerea hanno compiuto un sopralluogo nella mensa vietandone l’utilizzo per carenze igienico sanitarie. Ad ora non è più possibile usufruire della mensa ed ai colleghi presenti sarà dato il buono pasto. La mensa in oggetto, in appalto esterno da un decennio, è stata al centro dell’attenzione molteplici volte. Sicuramente il caso più eclatante fu “l’affettatrice colma di larve di blatte”.

Il sindacato sottolinea come la gestione, appaltata dalla Regione per tre anni, venga svolta nel “risparmio più assoluto”, nonostante la possibilità di rescissione, prevista in questi casi. La sigla USB segnala anche le condizioni critiche dei lavoratori della mensa, “sottopagati” e “super-sfruttati”, costretti a svolgere più mansioni.Il sindacato poi conclude: “Non possiamo accettare questa situazione, già denunciata, e riteniamo inaccettabile la soluzione concernente i buoni pasto. Risparmiare sulla pelle dei lavoratori, è diventato routine. Se scontro deve essere, questa organizzazione preannuncia lo stato di agitazione provinciale con iniziative incisive”.