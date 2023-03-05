I PAPÀ IN SALA PARTO NEI PUNTI NASCITA, FINALMENTE RITORNO ALLA NORMALITÀ

Nei Punti nascita degli ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte e Caltagirone, i papà possono di nuovo entrare in sala parto per assistere le compagne dal momento del travaglio alla nascita del figl...

Nei Punti nascita degli ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte e Caltagirone, i papà possono di nuovo entrare in sala parto per assistere le compagne dal momento del travaglio alla nascita del figlio e al rientro in stanza di degenza.

"Ritorniamo alla normalità, dopo il periodo Covid, per garantire vicinanza e supporto alle neomamme in tutte le fasi del parto - afferma il direttore sanitario dell'Asp di Catania, Antonino Rapisarda - e permettere alla coppia di condividere insieme il meraviglioso evento della nascita del loro figlio.

Nella cornice del miglioramento dei percorsi nascita voglio, inoltre, ricordare che in tutti i nostri punti nascita è attivo ilsServizio di Partoanalgesia che vogliamo sempre di più promuovere e incentivare. Con il parto indolore e la presenza del compagno in sala parto vogliamo aiutare le donne a vivere in modo più sereno questo straordinario momento».

«Il compito dei neo papà - aggiunge il direttore del dipartimento Materno infantile, Angelo Tarascio - è quello di essere attenti ai bisogni della compagna, di sostenerla e incoraggiarla".

Aperte, anche, delle corsie dedicate esclusivamente ai papà che potranno finalmente recarsi in reparto, tutti i giorni, per stare accanto alla madre e al bambino nei seguenti orari: dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19.

