I PATERNESI FALLICA E VIRGILLITO ALLA 79ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA A VENEZIA

Quest’anno, presenti alla 79esima edizione del festival del cinema di Venezia, che si è svolto dal 07/09 al 10/09, incontriamo i nostri compaesani Giusy Fallica e Barbaro Virgillito.

Giusy dopo diversi anni di studio attento all’interno del settore beauty è stata invitata come onicotecnica con l’obiettivo di occuparsi delle unghie e delle mani delle più grandi donne ed uomini del cinema. Tra di essi Manuela Arcuri, Jane Alexanxer, Massimiliano Morra ecc. che ha avuto modo di conoscere all’interno del “Salotto delle delle Celebrità”.

Per la giovane l’opportunità si è presentata grazie ad Oliynykolha ed allo sponsor Selavie, che ha visto in lei la capacità di saper adempiere ad un compito così importante per la sua carriera in constante crescita e per la nostra cittadina che si vede ancora una volta rappresentata in un contesto cosi importante.

Ad accompagnarla in questo percorso è proprio Barbaro Virgillito, parrucchiere di Paternò e membro attivo all’interno del gruppo Mixart che anno dopo anno gli da l’opportunità di partecipare a questi eventi e di arricchire sempre più il suo bagaglio culturale e lavorativo rendendolo all’altezza di lavorare per grandi star internazionali come Andres Barelo, Manuela Zero, Natasha Magari ecc.

Anche lui pronto a portare in alto il nome del nostro paese ed i frutti del suo mestiere.

A loro vanno le nostre più sincere congratulazioni con la speranza che sia solo l’inizio di una grande carriera fatta di soddisfazioni.

LONGO ELISA