I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA GINNASTICA RITMICA SICILIANA

La ginnastica ritmica siciliana si prepara a vivere momenti emozionanti, con eventi che metteranno in risalto il talento e la passione delle atlete della regione. OPES, grazie alla guida del settore n...

La ginnastica ritmica siciliana si prepara a vivere momenti emozionanti, con eventi che metteranno in risalto il talento e la passione delle atlete della regione. OPES, grazie alla guida del settore nazionale di Luciano Gambardella, del comitato regionale di OPES Sicilia presieduto da Andrea Patti e con il coordinamento del comitato di Catania, rappresentato da Antonio Grassini, ha ufficializzato le date della prima e seconda prova del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica.

L’evento prenderà il via il 15 marzo, per concludersi con il secondo e decisivo appuntamento l’11-12 maggio. Le spettacolari prove si svolgeranno in due impianti catanesi: il Palazzetto dello Sport di Ragalna e il PalaBattiati di Sant’Agata Li Battiati.

Grazie alla sinergia tra Andrea Patti, Antonio Grassini e Luciano Gambardella, la ginnastica ritmica siciliana sta crescendo sempre più, portando soddisfazioni per tutte le società coinvolte.

Questo lavoro di squadra consente alla responsabile regionale, la professoressa Fabrizia Panebianco, di offrire il massimo supporto alle atlete, collaborando strettamente con la sua assistente Martina Tabacco. La loro passione e professionalità stanno facendo la differenza nella preparazione delle giovani ginnaste.

Le prove regionali targate OPES sono sempre più popolari, con numerose associazioni e società sportive dilettantistiche che decidono di partecipare, offrendo alle loro atlete l’opportunità di esibirsi in un ambiente sano, sicuro e ben organizzato.

In vista dell’imminente inizio del campionato, le ginnaste stanno perfezionando le loro coreografie, dando il massimo per esprimere non solo la loro grazia e abilità tecnica, ma anche la loro energia e passione. Questi eventi non saranno solo gare agonistiche, ma vere e proprie celebrazioni della bellezza dello sport.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la ASD TF Sport, la società organizzatrice del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica OPES.

Non vediamo l'ora di vivere insieme un'esperienza unica!