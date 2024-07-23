I RED SOX DI PATERNÒ PRIMI CLASSIFICATI: ORA I PLAYOFF PER LA SERIE A

Un'incredibile stagione per i Red Sox di Paternò, che si sono classificati primi e ora puntano ai playoff per la Serie A.Con 14 partite vinte e solo 6 perse, la squadra ha dimostrato grinta e determin...

Un'incredibile stagione per i Red Sox di Paternò, che si sono classificati primi e ora puntano ai playoff per la Serie A.

Con 14 partite vinte e solo 6 perse, la squadra ha dimostrato grinta e determinazione, percorrendo quasi 10.000 km in pullman e aereo per le trasferte, di cui 4 nelle Marche e 1 a Roma.

Il viaggio è stato lungo e faticoso, ma ciò che conta è essere arrivati fino a questo punto.

Ora i Red Sox di Paternò si preparano ad affrontare Ravenna in una serie di 5 partite decisive. Le prime due partite si terranno a Ravenna il 31 agosto e 1 settembre, mentre le successive due partite si giocheranno al Red Sox Park il 6 e 7 settembre.

Questo successo è il frutto dell'impegno e della dedizione di tutti: giocatori, allenatori, famiglie, sponsor e tifosi. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che supportano e amano i Sicily Red Sox.

Il cammino verso la Serie A continua e la squadra è pronta a dare il massimo. Forza Red Sox di Paternò!