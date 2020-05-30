I RICOVERATI SOTTO QUOTA 7 MILA, 111 LE VITTIME. IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Altri 111 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 33.340 secondo quanto rende noto la Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 43.691, con un calo di 2...

Altri 111 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 33.340 secondo quanto rende noto la Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 43.691, con un calo di 2.484 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 36.561 persone, mentre quelle ricoverate con sintomi sono 6.680. I pazienti in terapia intensiva sono 450, vale a dire 25 in meno rispetto a quelli registrati ieri.

Sono 2.789 le persone che hanno superato il coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale dei guariti a 155.633. Sono 416 invece i nuovi casi che si registrano nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 232.664.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 232.664 (+416)

di cui 43.691 (-2.484)

• DECEDUTI: 33.340 (+111)

• GUARITI: 155.633 (+2.789)