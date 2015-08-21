I servizi per i portatori d’handicap nelle scuole: affido provvisorio alla ditta

Alla trattativa privata hanno preso parte 12 cooperative: ma l’offerta è stata “anormalmente bassa”. L’assessore Galatà: “Importante garantire l’avvio dell’anno scolastico e a dicembre la gara varrà per due anni”

95047.it Affidata in via provvisoria la gara per il servizio igienico-sanitario nelle scuole paternesi rivolto ai portatori di handicap. Il carattere temporaneo è dovuto a quella offerta risultata essere stata “anormalmente bassa” da parte della ditta “Progetto Vita”: un consorzio di cooperative sociali di Caltagirone. Una trattativa privata che, dunque, dovrà ancora conoscere l’esito definitivo della storia anche se la legge prevede che la stessa debba fornire la documentazione necessaria inerente la motivazione legata al costo così basso del servizio. Per la cronaca, alla trattativa privata hanno partecipato dodici ditte in tutto.

La trattativa è stata condotta non a caso in queste settimane: l’intento è, infatti, quello di riuscire a coprire sin dall’inizio l’anno scolastico. L’affidamento dei servizi per i piccoli alunni portatori di handicap è garantito fino al mese di dicembre (i giorni scolastici contemplati nel bando sono 78 in tutto), prima di convocare la gara che varrà per i successivi due anni.

“La trattativa è stata fatta fino al mese di dicembre proprio per potere, poi, garantire un servizio finalmente stabile e duraturo - spiega l’assessore alla Dignità e alla persona, Salvo Galatà -. Il mio intento è quello di annullare quella discrasia che vedeva ogni anno due gare in campo: una che partiva in un determinato momento ed un’altra che copriva la restante parte. Ci abbiamo lavorato ed è giunto il momento di mettere ordine. Di sicuro, il nostro intento è quello di far sì che già con l’avvio dell’anno scolastico, tutto sia pronto a funzionare per l’igienico-sanitario”.

Guarda chi ha partecipato con il relativo ribasso: