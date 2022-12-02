I SINDACI ETNEI FIRMANO UN DOCUMENTO A SOSTEGNO DELLA TRATTA METROPOLITANA PATERNÒ-MISTERBIANCO

Hanno unito le loro forze per sostenere un progetto che rischia di svanire, vanificando il lavoro e le aspirazioni maturate nell’ultimo trentennio circa, oltre a cambiare il futuro del territorio risp...

Hanno unito le loro forze per sostenere un progetto che rischia di svanire, vanificando il lavoro e le aspirazioni maturate nell’ultimo trentennio circa, oltre a cambiare il futuro del territorio rispetto alla tematica della mobilità extraurbana, con ricadute anche su altri fronti (ambientale, economico e turistico in primis). I sindaci del comprensorio etneo si sono ritrovati questa mattina in biblioteca comunale, a Paternò, per sottoscrivere un documento da inviare al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini; al Ministro per gli Affari europei, il sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Obiettivo: sostenere la realizzazione della tratta della metropolitana Misterbianco-Paternò che rischia di saltare per non avere più la totale copertura finanziaria per l’intera opera. Promotore dell’iniziativa il deputato nazionale, Francesco Ciancitto che nei giorni scorsi ha acceso i riflettori sulla tematica; ad aprire i lavori il sindaco di Paternò, Nino Naso.

“In quest’Italia a diverse velocità – si legge nella nota firmata dai primi cittadini e sostenuta con forza anche dalla deputazione regionale e nazionale del territorio – , il PNRR è stato pensato per riequilibrare i divari economici che da lungo tempo dividono il nord dal sud. In questo senso il territorio etneo, da anni chiede con forza e rigore la trasformazione del servizio di trasporto esercitato dalla linea ferrata della Ferrovia Circumetnea in una moderna linea con caratteristiche metropolitane. Il PNRR rappresenta un’occasione unica, forse l’ultima di tali proporzioni, per lo sviluppo delle infrastrutture del territorio etneo. In quest’ottica, il progetto di completamento della metropolitana di Catania con la realizzazione della tratta Misterbianco-Paternò, garantirà un servizio efficiente esteso non solo al contesto urbano catanese ma anche ad un’ampia parte del territorio etneo.”

“Oggi il progetto per il completamento della tratta di metropolitana da Misterbianco fino a Paternò – si legge ancora nella lettera – costituisce l’ultimo elemento per completare l’intera rete della metropolitana. L’intervento è stato finanziato per circa 432 milioni di euro con i fondi del PNRR ma a seguito dell’aumento del costo dei materiali, il costo definitivo dell’intervento è stato stimato pari a 729 milioni di euro. La Ferrovia Circumetnea ha recentemente richiesto, nell’ambito nel PNRR, la somma di 297 milioni di euro che necessita per la completa copertura finanziaria del costo dell’intervento fino a Paternò.” «Sono certo – ha evidenziato il deputato nazionale, Francesco Ciancitto – che il Governo si dimostrerà sensibile a questa tematica importantissima per il territorio catanese.»

DICHIARAZIONE SINDACO NINO NASO:

Il sindaco Nino Naso ha dichiarato “ Da anni ci occupiamo della metropolitana, perché siamo consapevoli che cambierà il volto della mobilità, e non solo di quella dei cittadini paternesi. Le continue interlocuzioni con l’ing. Salvo Fiore che da anni ha profuso tutte le sue energie per la realizzazione della tratta Misterbianco- Paternò rischiano di essere vanificate se non si trovano le somme necessarie al suo completamento. Siamo fiduciosi nell’intervento puntuale ed efficace degli organi sovrastanti e della deputazione regionale e nazionale; da parte nostra, con grande senso di responsabilità, resteremo uniti per risolvere tutte le criticità”.

DICHIARAZIONE ON. ZITELLI:

“E’ importante che il tratto della metropolitana FCE Paternò- Misterbianco sia finanziato in toto, in quanto completarlo presenta diversi vantaggi: in termini di funzionalità, migliorando e potenziando la rete di collegamento con Catania; in termini ambientali, per poter fruire di un mezzo pubblico, permettendo a tanti pendolari di lasciare la propria auto a casa; in termini economico-turistici, per la facilità con cui si potrà collegare l’aeroporto di Catania ai comuni dell’hinterland- ha sostenuto l’on.Zitelli- Da anni ci battiamo perchè questa parte della provincia etnea fosse al passo con i tempi, con una mobilità all’altezza della situazione. I rincari determinati dall'aumento dei costi dei materiali hanno quasi raddoppiato il budget necessario per la sua realizzazione passato da 432 milioni di euro circa a 729 milioni di euro. La mancanza di quasi 300 milioni di euro per completare l’intera opera deve spingere tutte le parti(sindaci, deputazione regionale e nazionale) a remare unite per raggiungere questo obiettivo” .Il deputato regionale di Fratelli D’Italia si dice soddisfatto del fatto che i sindaci del territorio hanno unito le forze su questa specifica battaglia: “Bene il fronte comune messo in campo dai sindaci dei comuni su cui passa la metropolitana. Importante l’interlocuzione con il governo nazionale attraverso i deputati del territorio Francesco Ciancitto e Anastasio Carrà. Sono sicuro che il Ministro alle infrastrutture attenzionerà le richieste che arrivano da questa parte del territorio etneo in tutte le sue espressioni: importante che il governo adotti le opportune soluzioni per integrare in tempi brevi le somme mancanti al completamento dell’opera.

Da parte nostra alla Regione continueremo a tenere alta l’attenzione e faremo sempre la nostra parte in tutti i suoi aspetti” ha concluso il deputato Giuseppe Zitelli.