I SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN CANE IN UN INVASO A RAMACCA
Il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, nel pomeriggio di ieri, 19 Settembre 2021, è stato allertato per il salvataggio di un cane all'interno di una invaso di irrigazione di un agrumeto.
L'invaso artificiale si trova in Contrada Iannarella sul territorio del comune di Ramacca (CT).
L'animale non riusciva ad uscire dall'invaso a causa delle pareti e degli argini particolarmente scivolosi e rischiava di annegare.
Il cane è stato tratto in salvo dai sommozzatori del Vigili del Fuoco intervenuti e riconsegnato al suo padrone.