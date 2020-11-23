I SOMMOZZATORI SALVANO DUE PERSONE INTRAPPOLATE NELL’AUTO A PIANO TAVOLA

Solo uno spavento ma nessuna conseguenza per l’automobilisti rimasti bloccati in mezzo all’acqua nel sottopasso di via Rosolino Pino a Piano Tavola in territorio di Motta Sant’Anastasia.Nella mattina...

Solo uno spavento ma nessuna conseguenza per l’automobilisti rimasti bloccati in mezzo all’acqua nel sottopasso di via Rosolino Pino a Piano Tavola in territorio di Motta Sant’Anastasia.

Nella mattina di oggi , il nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania e la squadra dei vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosario Pilo per soccorrere due persone che erano rimasta intrappolata all’interno della propria vettura rimasta in panne per il maltempo

La persona rimasta a bordo dell’autovettura è stata raggiunta e tratto in salvo

Ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco per la forte pioggia che dalla scorsa notte si sta abbattendo sulla città. Durante la notte sono stati espletati una decina di interventi di soccorso, prevalentemente, nei comuni di Misterbianco e Motta S. Anastasia. Da questa mattina, i pompieri sono stati impegnati in una ventina di interventi di soccorso per allagamenti e soccorsi a persone che si sono trovate in difficoltà all'interno di auto in panne. Impegnato anche il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale di Catania..