I TELEFONI ANDROID SARANNO LOCALIZZABILI ANCHE DA SPENTI
Google starebbe lavorando ad una funzione che consente di localizzare uno smartphone Pixel anche quando è spento.Secondo il sito 91Mobiles, la funzione potrebbe chiamarsi 'Pixel Power-off Finder', aff...
Google starebbe lavorando ad una funzione che consente di localizzare uno smartphone Pixel anche quando è spento.
Secondo il sito 91Mobiles, la funzione potrebbe chiamarsi 'Pixel Power-off Finder', affinchè funzioni c'è bisogno che il Bluetooth del dispositivo sia sempre abilitato, anche quando il telefono non è acceso.
È una funzionalità che ricalca quella che Apple ha sugli iPhone, utile quando si smarrisce il telefono o viene rubato.
La funzione è stata scoperta nel codice sorgente di Android 14 in fase di test, è probabile che venga resa disponibile intanto per i futuri modelli di smartphone Pixel, poi arrivare su qualunque dispositivi Android. Funzionerebbe con una rete di tracciamento che consentirebbe di individuare la posizione di un telefono smarrito sfruttando gli oltre 3 miliardi di dispositivi Android dislocati in tutto il mondo.
In maniera simile a quello che fa Apple con la funzione Dov'è, che permette ai possessori di dispositivi della Mela di comunicare con gli smartphone rubati che passano nelle loro vicinanze e comunicare la posizione al legittimo proprietario.
Il tutto in maniera anonima e con la possibilità può essere disattivata dal legittimo proprietario. Resta da capire come Google voglia sviluppare Pixel Power-off Finder dal punto di vista della privacy, forse maggiori particolari saranno svelati alla Google I/O la conferenza degli sviluppatori che si terrà il 10 maggio.