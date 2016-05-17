I vandali sono tornati

Ieri sera dato alle fiamme l’interno del Com. Nel fine settimana, invece, scuole messe a soqquadro. Solo per il piacere di devastare

95047.it L’intervento dei Vigili del fuoco è giunto attorno alle 19.45. Una telefonata aveva segnalato che all’interno dell’abbandonato e mai inaugurato Com, vi erano fiamme. Non è stata, certo, la prima volta. E con altrettanta certezza non sarà stata certamente l’ultima. Un’ora estenuante di lavoro da parte dei pompieri per sedare le fiamme: altro danno all’interno di una struttura che muore lentamente ogni giorno. “Qui vediamo entrare di tutto - ci dice una residente delle palazzine che si trovano di fronte sul viale Kennedy -. Ognuno fa quello che vuole e ad accendere il fuoco sono stati sicuramente dei ragazzini”.

Dalla zona Ardizzone ai raid nella scuole. Dopo i “blitz” dei balordi dei giorni scorsi negli istituti a caccia di computer (l’ultimo in ordine di tempo, alla Don Milani), è toccato adesso alla “G. B. Nicolosi” di Scala Vecchia ed al plesso di via Libertà. Chi ha agito entrato dalle finestre, ha fatto irruzione nelle aule ed ha messo tutto sottosopra. Ovviamente, con il solo intento di creare danno. Ed è a queste persone che occorrerebbe, senza ombra di dubbio, tornare tra i banchi ad imparare quantomeno un po' di storia. E di rispetto.