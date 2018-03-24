I Vigili del Fuoco di Messina salvano un Pastore Maremmano

I Vigili del fuoco del Comando di Messina, alle ore 13.45 circa, hanno ricevuto la richiesta per il salvataggio di un Pastore Maremmano bloccato su una sponda del Fiume Alcantara. Subito è stato inviata la squadra del Distaccamento Volontario di Mojo Alcantara che, all’arrivo sul posto, ha chiesto il supporto della squadra SAF Fluviale. I 4 specialisti fluviali, arrivati nella località Francavilla di Sicilia, nei pressi del ponte fra Francavilla di Sicilia e Castiglione, valutato lo scenario di intervento, hanno effettuato le tecniche SAF (calata e recupero) del personale, posizionando il gommone fluviale per avvicinarsi al cane. Le operazioni di salvataggio si sono concluse intorno alle 19.30, con la consegna del Pastore Maremmano al padrone.

I Vigili del Fuoco di Messina salvano un Pastore Maremmano bloccato sulla sponda del fiume Alcantara - LE FOTO 1/10 Successivo »

Mezzi:

Dist. Volontario Mojo Alcantara: CA (Campagnola) ed un modulo boschivo

SAF Fluviale Campagnola con carrello e Gommone Fluviale.