I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO A CATANIA PER L'INCENDIO IN UNO STABILE

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio é divampato all'interno di uno stabile ad un piano fuori terra a Catania, in via Cavallaro 44, nel rione Picanello.Il rogo, le cui cause sono in fase di accer...

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio é divampato all'interno di uno stabile ad un piano fuori terra a Catania, in via Cavallaro 44, nel rione Picanello.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato l'intero edificio, adibito a deposito di elettrodomestici e si é rapidamente propagato ad un terreno vicino, coinvolgendo anche un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco, intervenuti subito dopo la chiamata giunta in Sala Operativa Provinciale alle 14.40, sono arrivati sul posto con mezzi e squadre inviate dalla Sede Centrale e dai Distaccamenti Sud e di Acireale.

La densa colonna di fumo é rimasta visibile da diverse zone della città.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato ed i sanitari del Servizio 118.

Non si ha notizia di feriti e/ intossicati dal fumo.