I VIGILI DEL FUOCO PORTANO LA MADONNA DEL CARMELO IN PROCESSIONE PER LE STRADE DI RIPOSTO
Un automezzo dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, ha portato in processione per le vie di Riposto (CT) la statua della Madonna della Parrocchia "Maria S.S. del Carmelo".
L'automezzo dei Vigili del Fuoco, un Defender a passo corto scoperto, seguito da un seconda vettura con il parroco Carmelo Raciti a bordo, ha reso possibile portare la statua della Madonna del Carmelo per le vie del paese senza una vera e propria processione di fedeli, nel rispetto delle norme di contenimento del rischio da Covid-19.
I vigili del fuoco, presenti i capi reparto Sebastiano Patanè e Santo Petralia, si sono resi disponibili in turno libero, aderendo con piacere alla richiesta del parroco.
A conclusione della serata, prima di rientrare in parrocchia, la statua della Madonna del Carmelo, è stata portata anche presso la Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto