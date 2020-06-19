I VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO UNA DONNA A SAN PIETRO CLARENZA

Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un soccorso persona a San Pietro Clarenza in Via Vincenza Bellini. La squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita ad accedere nell'immobile, posto...

Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un soccorso persona a San Pietro Clarenza in Via Vincenza Bellini. La squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita ad accedere nell'immobile, posto al sesto piano tramite l’autoscala.

Una volta entrati nell’appartamento hanno aperto la porta d’ingresso facendo entrare gli uomini del 118 che hanno provveduto, dopo una valutazione primaria, a trasportare la donna all'ospedale per le cure del caso.