I Vulcanici: il rombo delle due ruote da Paternò all'Etna

Il racconto in prima persona del raduno tenutosi domenica

95047.it Ieri, domenica, si è svolto 8° Motoraduno Ibla biker. Si aspettavano molte presenze ed eravamo pronti ad accoglierli. Vedere arrivare tantissime moto provenienti da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria è stata un esperienza meravigliosa. Sentire il rombo di questi cavalli d’acciaio e cromo riempire il piazzale dello Stadio le Salinelle di Paternò è stata un emozione inebriante.

I Vulcanici nascono il 2 ottobre del 2005, l’ambizione e la passione per le “MOTO”, l’amicizia e la fratellanza ci spingono in questa avventura. Già! La moto come scusa. Come musa ispiratrice di epiche avventure. Un dinosauro di metallo capace di trasmettere forza, energia e soprattutto di creare una caratteristiche più importanti che ancora oggi ci contraddistingue: “la fratellanza”!!! Nasce il nostro logo: ”L’ETNA IN ERUZIONE CON UN BICILINDRICO” a rappresentare il nostro territorio dominato dall’imponente Vulcano.

L’organizzazione per l’evento è stata impeccabile. Tutto ha funzionato secondo il codice dei Vulcanici: “Divertimento Divertimento Divertimento !!!”

Centinaia di Moto hanno creato un lungo serpentone cromato che si snodato tra i paesaggi caratteristici di questo territorio: Passaggio alla collina storica di Paternò osservando l’imponente Castello Normanno, ci siamo diretti verso l’Etna toccando prima il comune di Belpasso, dove e stata effettuata una sosta aperitivo, e il Comune di Ragalna per poi ritornare a Paternò.

La giornata si conclude all’agriturismo il Casale dell’Etna di Paternò, dove ci siamo intrattenuti con balli, giochi e musica Rockabilly live con la straordinaria band Denny D. Infine si chiude il motoraduno con premiazioni vari ai gruppi biker intervenuti.

Vogliamo dire Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a rendere possibile e straordinario quest’evento.. ai club, ai free biker, agli appassionati di moto, agli sponsor e all’impegno di tutti i Vulcanici. Alla prossima edizione e………… ni videmu pi ‘strata.