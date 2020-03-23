95047

IDENTIFICATI, DENUNCIATI E POSTI IN QUARANTENA LE SEI PERSONE A BORDO DELLA "FAMOSA" RENAULT 4

Rintracciata  ad Aci Trezza la "famosa" Renault 4  che è riuscita ad attraversare tutte le zone "rosse" italiane.Si tratta di sei persone, di nazionalità francese e spagnola, che sono state identifica...

23 marzo 2020 16:10
Rintracciata  ad Aci Trezza la "famosa" Renault 4  che è riuscita ad attraversare tutte le zone “rosse” italiane.

Si tratta di sei persone, di nazionalità francese e spagnola, che sono state identificate e poste in quarantena presso l’abitazione che hanno a disposizione nel comune stesso.

Tre di loro erano già presenti da qualche mese nel nostro Comune, ed altri 3 sono giunti dopo.

Le forze dell’ordine hanno provveduto ad emettere le sanzioni previste dalla legge, è’ stato disposto il controllo della quarantena come previsto dalla legge.

Sono in corso  ulteriori accertamenti per successivi provvedimenti, dichiarano dal comune.

 

