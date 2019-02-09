IERI I FUNERALI DI SALVATORE, l'UOMO MORTO SULLA SS121

Si sono svolti, ieri pomeriggio, a Piano Tavola i funerali del 65enne Salvatore Catania rimasto “vittima indiretta” nell'incidente sulla ss121.Il 65enne, l'altro ieri sera, si era fermato sul luogo de...

Si sono svolti, ieri pomeriggio, a Piano Tavola i funerali del 65enne Salvatore Catania rimasto “vittima indiretta” nell'incidente sulla ss121.

Il 65enne, l'altro ieri sera, si era fermato sul luogo dell'incidente e ha dato soccorso ai passeggeri dell' autovettura

che era andata a sbattere nel guardrail e per aver regolato il traffico al fine di impedire altri eventuali tamponamenti, invitando i conducenti a rallentare.

L'uomo, per un malore, si è poi accasciato a terra ed è morto.