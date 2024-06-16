IERI L'ULTIMO GIORNO DELLA TRATTA CIRCUMETNEA CATANIA - PATERNÒ. I NUOVI ORARI

La littorina della Ferrovia Circumetnea, che dal 1898 collega Catania con i paesi della fascia bassa pedemontana, ha compiuto ieri l’ultimo giorno di attività per la tratta Borgo – Paternò della ferro...

La littorina della Ferrovia Circumetnea, che dal 1898 collega Catania con i paesi della fascia bassa pedemontana, ha compiuto ieri l’ultimo giorno di attività per la tratta Borgo – Paternò della ferrovia circumetnea, prima della dismissione.

Da lunedì, comunque, i treni non partiranno più dalla stazione Borgo, per i nostalgici continuerà il servizio da Paternò a Randazzo.

Il trenino si ferma, permettendo così ai lavori della metropolitana di procedere senza ostacoli.

La nuova tratta metropolitana, lunga 11,5 chilometri, attraverserà tre Comuni: Misterbianco, Belpasso (con la frazione di Piano Tavola) e Paternò. Saranno realizzate cinque stazioni: Gullotta (Misterbianco), Belpasso (Piano Tavola), Valcorrente (presso il centro commerciale di Etnapolis), Giaconia (nel territorio di Palazzolo, in territorio di Belpasso, ma cruciale per Paternò) e Ardizzone (Paternò).

La tratta Misterbianco-Paternò rappresenta l'ultima sezione che completa l'intera linea metropolitana di Catania, lunga complessivamente 30 chilometri, collegando Paternò con Catania e il suo aeroporto. In una fase successiva, l'intera linea potrebbe estendersi lungo la dorsale Paternò-Adrano, per ulteriori 15 chilometri, già parzialmente attrezzati.

Contestualmente, sempre da lunedì 17 giugno, entrerà in vigore il nuovo programma di esercizio ferroviario per la tratta Paternò-Riposto. I passeggeri possono scaricare il nuovo orario ferroviario dal seguente link:

Nuovo Orario Ferroviario dal 17 Giugno 2024.

Servizi Sostitutivi con Autobus

Per garantire la continuità del servizio tra Paternò e Catania, saranno attivati autobus sostitutivi per i treni aventi origine o destinazione Paternò e Adrano. Gli orari e i percorsi delle autolinee sostitutive sono disponibili per il download al seguente link:

Orari e Percorsi Autobus Sostitutivi.

Resta immutato l’attuale programma di esercizio relativo alle autolinee, garantendo così che i servizi di trasporto su strada continuino senza modifiche o interruzioni.