IERI L’ULTIMO VOLO DI ALITALIA, IL SALUTO ALLA COMPAGNIA DI BANDIERA DELL’AEROPORTO DI CATANIA

Alitalia dà l’addio ai cieli.

Ieri sera la compagnia aerea Alitalia ha fatto il suo ultimo volo dopo 74 anni di storia: partito da Cagliari alle 22.05 e arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 23:10.

Da oggi 15 ottobre il suo posto è stato preso almeno in parte da Italia Trasporto Aereo (ITA), la nuova società pubblica di proprietà del ministero dell’Economia e delle Finanze la cui costituzione.

Il primo volo della ex compagnia di Bandiera, aveva toccato la Sicilia con la tratta Torino-Roma-Catania

Il volo inaugurale di ITA è partito alle 6.20 da Milano Linate, diretto a Bari.

E ieri sulla Pagina Facebook dell’aeroporto etneo è stato pubblicato un post a riguardo:

Settantaquattro anni dopo, era il 5 maggio del 1947, quel primo volo nazionale Torino-Roma-Catania, l’aeroporto etneo “saluta” Alitalia: “Oggi è un giorno triste, per tutti noi che viviamo sognando i cieli, i viaggi, i decolli, gli atterraggi. Sognando il tricolore sulla coda e quel logo inconfondibile su aerei che ci hanno portati ovunque. Oggi si chiude un’epoca. Addio Alitalia”.