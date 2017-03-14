IERI PADRE MIMMO EVOLA HA COMPIUTO 65 ANNI

Sono passati 5 anni, era il 22 aprile 2012 quando ha celebrato la sua ultima S.Messa nella Chiesa Spirito Santo dopo ben 22 anno di ministero ma il suo ricordo su Paternò non si è mai spento.Ieri ha f...

A cura di Redazione 14 marzo 2017 08:44

