IERI PADRE MIMMO EVOLA HA COMPIUTO 65 ANNI
Sono passati 5 anni, era il 22 aprile 2012 quando ha celebrato la sua ultima S.Messa nella Chiesa Spirito Santo dopo ben 22 anno di ministero ma il suo ricordo su Paternò non si è mai spento.
Ieri ha festeggiato i 65 anni in modo semplice com'è nel suo stile , nella sua "nuova" parrocchia San Pio X nel quartiere Nesima di Catania, circondato dall'affetto dei fedeli e da un gruppo di amici giunti da Paternò.
Tanti Auguri Padre Mimmo, dagli amici Paternesi "Continua a trafficare i talenti che Dio ti ha affidato, a farti compagno di cammino di chi ti sta vicino, continua a far risuonare l'annuncio del Vangelo del Signore e dalla gioia che si prova nell'appartenere a Gesù Cristo"
AUGURI PADRE MIMMO
