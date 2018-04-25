IKEA INFORMA I CLIENTI CHE È NECESSARIO RIPARARE IL PIANO COTTURA A GAS ELDSLÅGA, POICHÉ LE EMISSIONI DI CO SONO SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DALL’UE

Come misura precauzionale, IKEA informa i clienti che è necessario riparare tutti i piani cottura a gas ELDSLÅGA acquistati prima del 1° gennaio 2018. La decisione è stata presa in seguito ad una inve...

Come misura precauzionale, IKEA informa i clienti che è necessario riparare tutti i piani cottura a gas ELDSLÅGA acquistati prima del 1° gennaio 2018. La decisione è stata presa in seguito ad una investigazione condotta dall’autorità belga di controllo del mercato.

I prodotti interessati sono stati venduti solo in Europa. I piani cottura devono essere riparati con l’intervento di un tecnico a domicilio. Il servizio è gratuito.

A causa di un errore umano presso il fornitore, nel bruciatore rapido è stato installato l’iniettore di gas sbagliato. Di conseguenza, i livelli di emissione di monossido di carbonio (CO) sono superiori ai valori stabiliti dall’Unione Europea. Le indagini hanno dimostrato che non sono presenti elevati rischi di incendio o esplosione. IKEA non ha ricevuto segnalazioni di incidenti.

I clienti che hanno acquistato un piano cottura a gas ELDSLÅGA prima del 1° gennaio 2018 sono invitati a non utilizzare il bruciatore rapido in alto a destra finché non sarà effettuata la riparazione necessaria. Tutti gli altri bruciatori sono sicuri da usare.

Chiediamo pertanto ai nostri clienti di contattare il numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a domenica per fissare un appuntamento con l’assistenza tecnica. Non è richiesto lo scontrino fiscale. Faremo il possibile per ridurre al minimo i tempi di attesa.

I prodotti interessati sono stati venduti in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Repubblica Ceca, Croazia, Lituania, Serbia, Russia, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Italia, Portogallo, Austria, Germania, Belgio e Francia.

IKEA si scusa per eventuali inconvenienti e ringrazia i clienti per la comprensione.