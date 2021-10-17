IKEA SI DÀ ALL'ABBIGLIAMENTO, LA NUOVA LINEA IN ITALIA

Dopo le scarpe della Lidl, che hanno incontrato enormi riscontri commerciali, adesso è il turno di un altro tra i brand più riconoscibili al mondo.Ikea da anni è sinonimo di arredamento low cost, luog...

A cura di Redazione 17 ottobre 2021 15:58

Condividi