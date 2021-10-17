IKEA SI DÀ ALL'ABBIGLIAMENTO, LA NUOVA LINEA IN ITALIA
Dopo le scarpe della Lidl, che hanno incontrato enormi riscontri commerciali, adesso è il turno di un altro tra i brand più riconoscibili al mondo.
Dopo le scarpe della Lidl, che hanno incontrato enormi riscontri commerciali, adesso è il turno di un altro tra i brand più riconoscibili al mondo.
Ikea da anni è sinonimo di arredamento low cost, luogo dove trovare ciò che serve per la casa senza spendere cifre esagerate.
In Italia, nei negozi online, è disponibile anche Efterträda, la nuova linea di abbigliamento a basso costo dell'azienda svedese.
Lanciata in Giappone nel dicembre scorso, la capsule collection di streetwear comprende t-shirt e felpe bianche con logo e codice a barre del prodotto più noto dell’azienda, la libreria Billy.
Ma non solo, infatti c'è anche il cappello da pescatore Knorva, realizzato con la nota plastica delle buste Ikea, in vendita a due euro. E poi ancora asciugamani, borracce e shopping bag.
Ikea cerca di seguire il successo raggiunto da altri importanti brand, che hanno utilizzato il proprio logo per sfondare anche nel campo dell'abbigliamento.
Da McDonald’s a Netflix, alla già citata Lidl, il colosso svedese è solo l'ultimo a tentare questa strada.