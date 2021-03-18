IL 18 MARZO SARÀ LA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19, OGGI MINUTO DI SILENZIO E BANDIERE A MEZZ’ASTA DAVANTI A TUTTI I COMUNI ITALIANI

Via libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce la Giornata nazionale delle vittime da Covid 19, il 18 marzo. Il disegno di legge, approvato in s...

Via libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce la Giornata nazionale delle vittime da Covid 19, il 18 marzo. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge.

Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 18 marzo 2020 quando uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel camposanto della città, verso i forni crematori di altre regioni. Quell'immagine rimasta negli occhi di tutti, è stata come un pugno violento allo stomaco, raggelò l’Italia intera, alle prese con un virus sconosciuto fino a un mese prima.

A Paternò alle ore 11.00 il Sindaco depositerà' un omaggio floreale nel monumento dei caduti e bandiere a mezza asta a palazzo Alessi, cosi come nel resto di tutti i comuni Italiani.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, parteciperà a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

A causa della situazione epidemiologica e nel rispetto delle norme anti Covid, le immagini della commemorazione saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio.