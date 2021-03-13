IL 19 MARZO È LA FESTA DEL PAPÀ: MANDATE LE VOSTRE FOTO E FESTEGGIATE CON 95047.IT
Il 19 marzo è la festa del papà e 95047.it vuole festeggiare con i suoi lettori. E grazie ai suoi lettori: con una fotografia da pubblicare in una gallery sul CittadinoMb.it per fare un regalo ai papà.
COME PARTECIPARE
Niente di più semplice per partecipare: inviate la foto all'indirizzo [email protected] con oggetto “festa del papà” oppure INVIA IL TUO MESSAGGIO PER WHATSAPP AL 393 9504777 magari con un messaggio, se vi va, entro e non oltre il 18 MARZO 2021.
Le foto saranno pubblicate sul sito e sui social fino a martedì 19 marzo (quindi attenzione alle immagini con i bambini, se si preferisce non averle online).
Quindi aspettiamo da parte di figli grandi e piccoli una foto scattata insieme al papà o un disegno realizzato per lui, insieme al messaggio di affetto e riconoscenza