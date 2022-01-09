IL 2022 È L'ANNO DEI WEEKEND LUNGHI: ECCO TUTTI I PONTI ED I FESTIVI - IL CALENDARIO

Dopo un anno avaro di ponti (basti pensare che Liberazione, Natale e Santo Stefano sono capitati nel weekend), il 2022 riserva qualche buona notizia per chi vuole programmare, Covid permettendo, qualche gita fuori porta.

Saranno 45 i giorni di vacanza da sfruttare nel 2022 se si uniscono feste e ricorrenze infrasettimanali.

Il calendario del prossimo anno è piuttosto generoso per chi è alla ricerca di occasioni per partire, rilassarsi e staccare la spina, purché lo consentano le restrizioni legate all'emergenza Covid e sia possibile muoversi in modo sicuro e nel rispetto delle norme.

L'Epifania cade di giovedì e offre la possibilità di unire il venerdì per avere un weekend lungo. L'anno comincia così con un ponte di 4 giorni, da giovedì a domenica. Bisogna poi aspettare martedì primo marzo per festeggiare il Carnevale: la settimana clou è dal 21 febbraio, ed è generalmente il periodo ideale per organizzare una mini vacanza o una settimana bianca in montagna, finalmente aperta a sciatori e ad appassionati della neve.

Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile si celebra la Pasqua: un altro periodo ideale per un viaggio, anche alla scoperta delle tradizioni religiose e folcloristiche del nostro Paese.

Ad aprile si festeggia anche la Liberazione, il 25, che quest'anno è un lunedì, quindi una buona occasione per concedersi 3 giorni fuori casa, in una città d'arte o in mezzo alla natura per passeggiate o picnic all'aperto.

Meno favorevole invece il primo maggio, festa dei lavoratori, che cade di domenica. A giugno, però, c'è la possibilità di fare una vacanza di 4 giorni per la festa della Repubblica, che è di giovedì: dal 2 al 5 giugno, domenica, è l'occasione per allungare il fine settimana se si vuole programmare una vacanza, magari al mare per i primi bagni di sole.

Ferragosto sarà un lunedì, un'altra opportunità per un ponte di 3 giorni per chi non è già in ferie.

Il primo novembre è un martedì e regalerà un lungo ponte di 4 giorni, a partire dal sabato.

Si possono organizzare escursioni tra il foliage o concedersi visite a città d'arte o rilassanti giornate alle terme. L'8 dicembre cade di giovedì, altra occasione ghiotta per una minivacanza, magari sulla neve o tra le bancarelle dei mercatini per lo shopping di Natale.

Il 25 dicembre è una domenica: unendo i giorni dal 24 al 26 si ottiene un weekend lungo che è ancora più interessante se unito al Capodanno, che nel 2022 è un sabato

Ecco l'elenco delle festività

Capodanno: 1 gennaio, sabato

Epifania: 6 gennaio, giovedì

Pasqua: 17 aprile, domenica

Pasquetta: 18 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, lunedì

Festa dei lavoratori: 1 maggio, domenica

Festa della Repubblica: 2 giugno, giovedì

Ferragosto: 15 agosto, lunedì

Giorno dei santi: 1 novembre, martedì

Santa Barbara: 4 dicembre domenica

Immacolata: 8 dicembre, giovedì

Natale: 25 dicembre, domenica