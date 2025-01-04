IL 2025 SARÀ RICCO DI PONTI, COME FARE 32 GIORNI DI VACANZA CON 6 DI FERIE

Viaggi o relax a casa?I l 2025 accontenta tutti con un calendario ricco di ponti strategici. Secondo Cna Turismo e Commercio, infatti, sarà possibile ottenere ben 32 giorni di vacanza utilizzando solo...

Viaggi o relax a casa?I l 2025 accontenta tutti con un calendario ricco di ponti strategici. Secondo Cna Turismo e Commercio, infatti, sarà possibile ottenere ben 32 giorni di vacanza utilizzando solo 6 giorni di ferie. Ad aprile in particolare, la combinazione tra Pasqua e la Festa della Liberazione regala ben 10 giorni liberi utilizzando solo 3 giorni di ferie. Intanto si inizia con la Befana, che cade di lunedì, concedendo un lungo weekend dal 4 al 6 gennaio.

Ma ecco tutte le festività:

Pasqua e Pasquetta: 20 - 21 aprile

Festa della Liberazione: 25 - 26 - 27 aprile

Festa dei Lavoratori: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 maggio

Festa della Repubblica: 31 maggio - 1 - 2 giugno

Ferragosto: 15 - 16 - 17 agosto

Festa dell'Immacolata: 6 - 7 - 8 dicembre

Natale e Santo Stefano: 25 - 26 - 27 - 28 dicembre

Capodanno: 31 dicembre - 1 - 2 - 3 - 4 gennaio

Dopo la lunga pausa di aprile, maggio e giugno concederanno due occasioni per la classica fuga del weekend: il 1° maggio, cade di giovedì e regalerà un ponte di 4 giorni, mentre il 2 giugno cade di lunedì.

Il Ferragosto cadrà di giovedì, permettendo così di anticipare (o allungare) le vacanze. L’Immacolata sarà di lunedì, regalando un weekend lungo (6-8 dicembre.

Le festività natalizie regalano cinque giorni consecutivi prendendo solo il 24 e il 27 di ferie. Si chiude col Capodanno che cade di giovedì, regalando un weekend lungo perfetto per salutare il nuovo anno in grande stile.

Subito dopo, il 6 gennaio, l’Epifania sarà un’occasione ideale per concedersi un’altra pausa strategica.

