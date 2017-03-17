95047

Il 28 marzo l'inaugurazione della tratta Borgo-Nesima

Stento a crederci ancora!  inizia cosi l’annuncio su Facebook del sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enzo BiancoMartedì 28 marzo, alla presenza di Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrut...

17 marzo 2017 08:10
Il 28 marzo l'inaugurazione della tratta Borgo-Nesima
Stento a crederci ancora!  inizia cosi l’annuncio su Facebook del sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enzo Bianco
Martedì 28 marzo, alla presenza di Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e Virginio Di Giambattista, commissario della Ferrovia Circumetnea, verrà inaugurata una nuova tratta della metropolitana di Catania, 3,1 chilometri, in anticipo rispetto ai tempi previsti.

La  nuova tratta della metropolitana di Catania  da Borgo a Nesima, un totale di esercizio di quasi 9 km.

con le seguenti stazioni:

  • Nesima
  • San Nullo
  • Cibali
  • Milo 
  • Borgo
  • Giuffrida
  • Italia
  • Galatea
    • Porto (diramazione)
  • Giovanni XXIII 
  • Stesicoro

 

