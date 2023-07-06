IL 3 LUGLIO 2023 È STATO IL GIORNO PIÙ CALDO MAI REGISTRATO NEL MONDO

Lunedì 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, secondo i dati diffusi dall’agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). La temperatura...

Lunedì 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, secondo i dati diffusi dall’agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

La temperatura media globale ha raggiunto i 17,01 gradi Celsius (62,62 Fahrenheit), superando il record di agosto 2016 di 16,92° (62,46 F).

Un dato senza precedenti che potrebbe essere sia conseguenza degli effetti del cambiamento climatico, sia dell’impatto del fenomeno meteorologico El Nino, che comporta un aumento delle temperature nelle zone sudoccidentali degli Stati Uniti, colpite da una cupola di calore. Il termometro ha raggiunto i 46° a Phoenix, in Arizona, mentre nel sud del Texas sono salite fino ai 48°.

L'impatto delle alte temperature si fa sentire in tutto il mondo: in Antartide, dove adesso è inverno, si sono registrate temperature insolitamente elevate, raggiungendo il record di luglio con 8,7° C vicino alla base ucraina di Vernadsky Research.

Gli scienziati ritengono che più record verranno infranti man mano che l’estate avanza e El Niño acquista forza. In Cina in molte zone del Paese si è registrato un caldo torrido, mentre in altre si è assistito a piogge torrenziali. Sfiorati i 50° in Nord Africa. In India, gli ospedali dell'Uttar Pradesh si sono riempiti di pazienti che si sono ammalati a causa del caldo torrido mentre le temperature si avvicinavano ai 45°.