IL BANCHIERE “MOLLA” LA FIDANZATA ALLA FESTA CHE ANNUNCIA IL MATRIMONIO: «SEI STATA INFEDELE , VAI A MYKONOS CON IL TUO AMANTE»

È stato un annuncio a sorpresa quello che ha fatto Massimo Segre, noto commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti, impegnato da tre anni in una relazione con Cristina Seymandi,...

È stato un annuncio a sorpresa quello che ha fatto Massimo Segre, noto commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti, impegnato da tre anni in una relazione con Cristina Seymandi, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino passata poi con Paolo Damilano, candidato di centrodestra al Comune e sconfitto dall’esponente di centrosinistra Stefano Lo Russo.

Due figure di spicco della Torino bene, insomma. I due si dovevano sposare a ottobre, in una delle più prestigiose ville torinesi, ma è arrivato il colpo di scena a sorpresa di Segre: durante quella che doveva essere la festa di annuncio del matrimonio c'è stata la "spettacolarizzata" rottura della relazione.

Negli anni passati la pandemia aveva costretto a rimandare il matrimonio, ma questa sembrava la volta buona, tant’è che le partecipazioni erano già state stampate ed era stata preparata una serata di annuncio con gli amici e poi cibo, musica e balli. Solo alla fine la coppia è salita sul palco a fianco del dj per saluti e annunci di rito: la prima a prendere la parola è stata Cristina Seymandi, che - nel giorno del suo compleanno - ha ringraziato chi aveva collaborato per la buona riuscita della serata.

E poi è stato il turno del maritando. Prima la finta che fosse un discorso normale, con il ringraziamento agli amici, l’emozione e gli applausi, poi il cambio di tono. “Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio. In questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato”.

Uno shock che ha gelato la futura sposa e l’intera sala. Come si vede dal video del canale Lo Spiffero, lei all’inizio sembra non capire, si gira per cercare altre conferme, mentre il compagno sul palco continua, mostrando le foto dei tradimenti (secondo Segre prima dell’avvocato ci sarebbe stato un noto imprenditore) e dichiarando: “Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi”.

Alla fine, l’annuncio finale: “Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io, stasera, termino la mia convivenza”. Con l’aggiunta, però, che potranno lavorare ancora insieme. Si spengono le luci, momento di silenzio con la musica che riparte subito dopo. La vicenda, oltre ad attirare le critiche degli amici, finiti in una sorta di recita già premeditata, rischia di avere strascichi legali, con la futura sposa che potrebbe denunciare il maritando per violenza privata.