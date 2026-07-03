Il Basket Club Paternò piange Salvatore "Turi" Messina, figura storica della pallacanestro paternese

Per oltre 40 anni ha dedicato la sua vita al Basket Club Paternò, diventando un punto di riferimento per generazioni di giovani e appassionati.

Il Basket Club Paternò annuncia con profondo dolore la prematura scomparsa di Salvatore Messina, per tutti “Turi”, figura storica della società e punto di riferimento della pallacanestro paternese.

Da oltre quarant’anni legato ai colori del Basket Club Paternò, Salvatore Messina ha attraversato gran parte della storia della società, ricoprendo nel tempo diversi ruoli dirigenziali e mettendo sempre a disposizione del club passione, competenza ed energie. Un lungo percorso culminato con la Presidenza, assunta in un periodo particolarmente complesso, durante il quale, con determinazione e spirito di sacrificio, contribuì a guidare la squadra alla vittoria del campionato di Promozione e alle successive stagioni da protagonista in Serie D.

Ma il valore di Turi Messina per il Basket Club Paternò è sempre andato ben oltre i risultati sportivi e gli incarichi societari. Per generazioni di atleti, allenatori e dirigenti è stato una presenza costante, un amico e un punto di riferimento. La sua passione per la pallacanestro, autentica e inesauribile, ha accompagnato la crescita di tanti giovani e ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva della città.

Sempre disponibile al confronto e vicino ai suoi ragazzi, Turi ha vissuto il Basket Club Paternò come una seconda famiglia. Anche negli ultimi anni ha sostenuto con convinzione il nuovo corso della società, credendo fortemente nella rinascita del Centro Minibasket e nel rilancio del Settore Giovanile. Un progetto che il club continuerà a portare avanti con ancora maggiore responsabilità, nella consapevolezza che rappresenta una parte importante della sua eredità umana e sportiva.

Nel corso del suo lungo impegno per la pallacanestro, Salvatore Messina ha ricevuto anche un riconoscimento dalla Federazione Italiana Pallacanestro per il contributo offerto allo sviluppo e alla diffusione del basket nel territorio. Un riconoscimento che testimonia il valore di un impegno durato oltre quarant’anni e vissuto sempre al servizio dello sport e dei giovani.

La società, in tutte le sue componenti, si stringe con profondo affetto attorno alla signora Margherita, a Mariarita, a Marco e a tutti i familiari di Salvatore, condividendone il dolore insieme ai tanti atleti, ex giocatori, dirigenti, tecnici e appassionati che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada.

Il Basket Club Paternò custodirà con gratitudine il ricordo di Turi Messina e continuerà a portare avanti quei valori di passione, appartenenza e attenzione verso i giovani che hanno contraddistinto tutta la sua vita all’interno della società.

Grazie di tutto, Presidente.

Il tuo esempio continuerà a guidare il nostro cammino.